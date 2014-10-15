В этом году реальная зарплата петербуржцев сократилась на 2,7%

Впервые с 2015 года произошло сокращение реальной зарплаты в Петербурге, тогда падение составило 7,5%.

Стало известно, что по итогам первых девяти месяцев в Петербурге зарплата горожан сократилась на 2,7% по сравнению в предыдущим годом. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказали комитете по труду и занятости населения города.

Впервые с 2015 года произошло сокращение реальной зарплаты в Петербурге, тогда падение составило 7,5%. При этом номинальная зарплата горожан с января по сентябрь этого года выросла на 10,9% - до 81,5 тыс. рублей. Это средняя сумма, которая начисляется сотруднику до вычета НДФЛ.

В комитете заявили о росте уровня инфляции. Вместе с тем чиновники надеются, что по итогам года удастся выйти "на что-то положительное".

Фото: Piter.tv

