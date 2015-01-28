В этом году отреставрируют семь фонтанов

Будут продолжены работы по благоустройству у Суздальских озер, на набережной Охты и в Бестужевском саду.

В понедельник, 5 апреля, губернатор Александр Беглов заявил, что в текущем 2021 году восстановят семь фонтанов в нескольких районах Петербурга.

Помимо этого в рамках национального проекта "Комфортная среда" будут благоустроены 11 мест притяжения горожан, в том числе, у Суздальских озер, на набережной Охты и в Бестужевском саду. Также будет увеличена зеленая зона перед новым зданием Российской национальной библиотеки в Московском районе.

Беглов напомнил, что недавно Северная столица вошла в сотню лучших мегаполисов по качеству жизни.

Ранее мы писали, что Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды.

Фото: Piter.TV