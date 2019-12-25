На сегодня ОЭЗ "Санкт-Петербург" занимает высокие позиции в рейтинге лучших мировых экономических зон.

В этом году особой экономической зоне "Санкт-Петербург" исполнилось 15 лет. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в пресс-службе Смольного. В этот день коллектив и резидентов с юбилеем поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города заявил, что на сегодня ОЭЗ "Санкт-Петербург" занимает высокие позиции в рейтинге лучших мировых экономических зон. А 59 ведущих организаций являются её резидентами, которые представляют современные инновационные области. В пресс-службе отметили, что общий объем заявленных инвестиций превысил 85 млрд. рублей.

Ранее Piter.tv писал, что до конца этого года на Парнасе появится новая особая экономическая зона.

Фото: russez.ru