В этом году фестиваль "Книжный маяк Петербурга" пройдёт в гибридном формате

Он пройдёт с 8 по 10 октября.

В этом году фестиваль-праздник "Книжный маяк Петербурга" пройдет с 8 по 10 октября как в онлайн, так и в офлайн-формате. Об этом Piter.tv рассказали организаторы мероприятия.

Для участников фестиваля подготовили более 150 мероприятий, которые пройдут более чем на 40 петербургских площадках. "Книжный Маяк Петербурга" соберет зарубежных и российских писателей, журналистов, музыкантов, деятелей культуры: директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель, сценарист, и продюсер Олег Рой, автор детективных романов и телеведущая Татьяна Устинова, врач-психотерапевт, автор более 30 научно-популярных книг Андрей Курпатов и многие другие.

Традиционно для участников подготовили лекции, дискуссии, выступления, которые разделят на потоки: развлекательный, образовательный, деловой, исторический, музыкальный, детский, подростковый, молодежный, родительский, специализированный. Открытие праздника состоится в Российской национальной библиотеке. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте. Трансляции всех встреч будут вестись на YouTube-канале фестиваля ежедневно.

Ранее мы писали, что книжный салон в 2022 году вновь пройдет на Дворцовой площади.

Фото: pexels.com