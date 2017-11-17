Вьетнамская школьница умерла во сне из-за айфона

Во Вьетнаме во сне скончалась 14-летняя школьница. Причиной ее смерти стал айфон.
Подростка обнаружили утром родители. Вызвали "скорую", но те уже ничем не смогли помочь. Они лишь констатировали смерть девочки. Школьница скончалась от удара током. В постели был найден айфон с неисправной зарядкой. Из шнура виднелись оголенные провода. Девочка знала об этом, и пыталась заклеить неисправность скотчем.
По всей видимости, школьница поставила на ночь заряжаться телефон, но во сне коснулось оголенного провода.
Видео: YouTube/
Tim Lion