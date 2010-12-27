В эти выходные в Выборге состоится 51-й традиционный мотокросс

Традиционный выборгский мотокросс, посвященный Дню Защитника отечества вновь состоится на Интендантской горе 23 февраля.

Прошлый год стал юбилейным для мотокросса, который проводится в Выборге. Традиционный заезд спортсменов и любителей мототехники перевалил за полувековой рубеж. Но традиция продолжается. В этом году, как и обычно, в День Защитника отечества, мотоциклисты соберутся на Интендантской горе, чтобы с оглушительным ревом моторов прокатиться в нескольких сериях заездов.

В 11:45 состоится церемония открытия ежегодных соревнований, а в 14:00 - будет дан первый старт.

Как информирует пресс-служба администрации МО "Выборгский район", на время проведения мероприятия будет ограничено движение транспортных средств.

С 9:00 до 18:00 на следующих участках дорог:

Московский проспект (от пересечения с Морской набережной до ул. Данилова)

Морская набережная (от пересечения с Московским проспектом до пересечения с Каменным переулком).

Организаторами мотокросса являются администрация МО "Выборгский район", АНО "ЦДПО "Федерация мотоциклетных видов спорта "Фаворит", МБУ "ФСЦ "Фаворит" и ОО "Фаворит Выборг".

Фото: группа ВКонтакте "Интересный Выборг"