  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В эти выходные в Петербурге можно наблюдать северное сияние​​​​​​​
Сегодня, 18:44
38
IRINA_CHALKINA

В эти выходные в Петербурге можно наблюдать северное сияние​​​​​​​

0 0

Увидеть полярное сияние можно будет с 23 по 25 марта.

В эти выходные в Петербурге можно наблюдать северное сияние. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Эксперты отмечают, что полярное сияние можно увидеть с 23 по 25 марта. Для наилучшего вида горожанам необходимо уехать подальше от световых объектов, например, в Курортный район на берег Финского залива.

Кроме того, погодное явление будет видно и в Ленинградской области.

По словам экспертов, также всполохи будут видны в северной части города после 23:00 24 марта. 

Ранее мы сообщали о том, что Авиакомпания "Россия" вводит для Петербурга безбагажные тарифы

Фото:pixabay

Теги: где смотреть северное сияние в петербурге, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий