Ночью в Ленобласти наблюдали северное сияние

Местным жителям удалось запечатлеть на фото редкое явление.

В ночь на 9 января фотографы охотились в Ленинградской области на редкое природное явление – северное сияние. Фотографии этого необычного зрелища были размещены в сообществе "Охотники за сиянием" в социальной сети "ВКонтакте".

Сделать редкие кадры приехали сразу семь фотографов из Петербурга. Они рассказали, что такой компанией удалось собраться впервые.

Стоит отметить, что северное сияние порадовало в католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, жителей Финляндии.

Фото: ВКонтакте / Охотники за сиянием