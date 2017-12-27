Ночью в Ленобласти наблюдали северное сияние

В ночь на 9 января фотографы охотились в Ленинградской области на редкое природное явление – северное сияние. Фотографии этого необычного зрелища были размещены в сообществе "Охотники за сиянием" в социальной сети "ВКонтакте".
Сделать редкие кадры приехали сразу семь фотографов из Петербурга. Они рассказали, что такой компанией удалось собраться впервые.
Стоит отметить, что северное сияние порадовало в католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, жителей Финляндии.
Фото: ВКонтакте / Охотники за сиянием
наконец-то его было видно, а то постоянно тучи мешают