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nadiputintseva
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Ночью в Ленобласти наблюдали северное сияние

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Местным жителям удалось запечатлеть на фото редкое явление.

В ночь на 9 января фотографы охотились в Ленинградской области на редкое природное явление – северное сияние. Фотографии этого необычного зрелища были размещены в сообществе "Охотники за сиянием" в социальной сети "ВКонтакте".

Сделать редкие кадры приехали сразу семь фотографов из Петербурга. Они рассказали, что такой компанией удалось собраться впервые.

Стоит отметить, что  северное сияние порадовало в католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, жителей Финляндии. 

Фото: ВКонтакте / Охотники за сиянием

 

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Категории: Новости СПб Картина дня

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    Сегодня 14:07

    наконец-то его было видно, а то постоянно тучи мешают

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