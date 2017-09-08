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Жители Петербурга смогут увидеть северное сияние

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В Санкт-Петербурге большая вероятность появления северного сияния.

Гости и жители Петербурга с большой вероятностью могут увидеть северное сияние. Но наблюдать за таким зрелищем советуют лучше за городом, так как облачность может помешать. Об этом сообщил старший научный сотрудник Пулковской лаборатории Сергей Смирнов.

8 сентября на Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за последние 12 лет. Так, жители Канады уже смогли оценить красоту северного сияния, также говорили, что в Москве возможно его заметить. Сейчас, по расчетам ученых предполагается, что высока вероятность, что необычное явление может порадовать и Северную столицу. 

По словам Смирнова, такое поведение геомагнитного поля продолжается несколько суток подряд, поэтому, увидеть северное сияние можно и на выходных.

Напомни, ранее мы сообщали, что 8 сентября на Солнце произошла третья мощная вспышка.  

Видео: пользователь "Вконтакте", Dirk Lindstrom

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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