В двух районах Петербурга появятся новые улицы

Прокладка новых улиц улучшит транспортную доступность территорий Курортного и Московского районов.

В Курортном и Московском районах Санкт-Петербурга запланирована прокладка новых улиц. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, в Лисьем Носу планируется строительство трех новых улиц с наземными и подземными пешеходными переходами, которые обеспечат полноценное транспортное обслуживание будущей жилой и общественной застройки. Новые дороги будут переданы в собственность города после завершения строительства инвестором.

Также в Московском районе будет построена транспортная развязка на пересечении Пулковского шоссе и Порховской улицы. Это позволит связать существующую дорожную сеть города с крупным жилищным комплексом "Московский".

Ранее сообщалось, что ГАТИ усилила мониторинг территорий перед Международным культурным форумом.

Фото: Piter.TV