В двух районах Петербурга появятся новые улицы

В Курортном и Московском районах Санкт-Петербурга запланирована прокладка новых улиц. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Так, в Лисьем Носу планируется строительство трех новых улиц с наземными и подземными пешеходными переходами, которые обеспечат полноценное транспортное обслуживание будущей жилой и общественной застройки. Новые дороги будут переданы в собственность города после завершения строительства инвестором.
Также в Московском районе будет построена транспортная развязка на пересечении Пулковского шоссе и Порховской улицы. Это позволит связать существующую дорожную сеть города с крупным жилищным комплексом "Московский".
Ранее сообщалось, что ГАТИ усилила мониторинг территорий перед Международным культурным форумом.
Фото: Piter.TV
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