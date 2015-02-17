ГАТИ усилила мониторинг территорий перед Международным культурным форумом

В ходе подготовки Санкт-Петербурга к IX Международному культурному форуму ГАТИ выявила более 100 нарушений правил благоустройства.

Специалисты ГАТИ провели масштабный мониторинг территорий Петербурга к IX Международному культурному форуму, уделив особое внимание объектам в центральной части города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе проверки было обнаружено более 850 нарушений, причем большинство из них касались плоскостных объектов. Так, на Думской улице и Невском проспекте был выявлен несогласованный торговый павильон, а на киосках по продаже печатной продукции были замечены посторонние графические изображения.

Кроме того, на элементах улично-дорожной сети были выявлены посторонние графические изображения на опорах освещения и остановочных павильонах на Невском проспекте и набережной реки Фонтанки. Все нарушения были оперативно устранены.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в двух районах с 20 и 22 ноября.

Фото: Piter.TV