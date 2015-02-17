ГАТИ усилила мониторинг территорий перед Международным культурным форумом

Специалисты ГАТИ провели масштабный мониторинг территорий Петербурга к IX Международному культурному форуму, уделив особое внимание объектам в центральной части города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В ходе проверки было обнаружено более 850 нарушений, причем большинство из них касались плоскостных объектов. Так, на Думской улице и Невском проспекте был выявлен несогласованный торговый павильон, а на киосках по продаже печатной продукции были замечены посторонние графические изображения.
Кроме того, на элементах улично-дорожной сети были выявлены посторонние графические изображения на опорах освещения и остановочных павильонах на Невском проспекте и набережной реки Фонтанки. Все нарушения были оперативно устранены.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в двух районах с 20 и 22 ноября.
Фото: Piter.TV
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