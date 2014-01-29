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В доминиканском янтаре нашли тихоходку неизвестного вида
Сегодня, 11:44
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В доминиканском янтаре нашли тихоходку неизвестного вида

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Возраст тихоходки составляет 16 млн лет.

Палеонтологи из США нашли в доминиканском янтаре третий в истории образец древней тихоходки. Статья была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Кроме того, в янтаре были найдены и муравьи. Возраст окаменелостей тихоходки составляет 16 млн лет. Анализ показал, что образец относится к неизвестному виду. Об этом свидетельствуют анатомические различия с сородичами. Находку определили к семейству Isohypsibioidea, а название дали Paradoryphoribius chronocaribbeus.

Ученые отметили, что тихоходки начали свое существование порядка 500 млн лет назад. Их сложно изучать из-за крошеного размера.

Ранее мы писали, что средство от запора может улучшить когнитивные способности. Эксперимент проводили на 44 здоровых людях.

Фото: pixabay 

Теги: доминиканский янтарь, тихоходка
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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