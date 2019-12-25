Средство от запора может улучшить когнитивные способности

Эксперимент проводили на 44 здоровых людях.

Психиатры из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что средство от запора может улучшить память и когнитивные способности человека. Статья опубликована в журнале Translational Psychiatry.

Эксперимент изначально проводился на животных, а затем на 44 здоровых добровольцах от 18 до 36 лет. Из них 23 человека принимали препарат. Остальные добровольцы получали плацебо. Через шесть дней было проведено МРТ мозга. Испытуемым продемонстрировали изображения животных и пейзажей. Часть из них людям показали еще раз во время сканирования.

Затем участники эксперимента прошли тест на память. Им предложили отличить изображения, которые они видели до и во время сканирования от новых изображений.

Оказалось, что участники, принимавшие настоящее лекарство, были правы в 81% случаев. А группа испытуемых, которая использовала плацебо, правильные ответы использовала в 76% случаев. При этом у участников первой группы отметили повышенную активность в областях, которые связаны с познанием и памятью.

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