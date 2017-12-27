На Серпуховской улице полиция "прикрыла" бордель с африканкой, азиаткой и европейкой

В центре города правоохранительные органы закрыли квартиру, в которой принимали клиентов проститутки.

В Адмиралтейском районе Петербурга правоохранительные органы закрыли “международный” бордель. Сообщается, что в заведении работали девушки из Африки, Азии и Европы.

Незаконное учреждение находилось в квартире жилого дома номер 31 по Серпуховской улице. В ходе оперативных мероприятий задержаны три “жрицы любви”. В отношении нарушительниц составлены административные протоколы. Отметим, что одна из иностранок получила предупреждение за несанкционированный въезд на территорию России.

Известно, что также удалось поймать администратора притона. Мужчину обвинили в получении дохода от занятия проституцией. Сотрудниками патруля составлен протокол и заведено уголовное дело.