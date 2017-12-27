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На Серпуховской улице полиция "прикрыла" бордель с африканкой, азиаткой и европейкой
Сегодня, 10:09
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lesjasap
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На Серпуховской улице полиция "прикрыла" бордель с африканкой, азиаткой и европейкой

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В центре города правоохранительные органы закрыли квартиру, в которой принимали клиентов проститутки.

В Адмиралтейском районе Петербурга правоохранительные органы закрыли “международный” бордель. Сообщается, что в заведении работали девушки из Африки, Азии и Европы. 
 
Незаконное учреждение находилось в квартире жилого дома номер 31 по Серпуховской улице. В ходе оперативных мероприятий задержаны три “жрицы любви”. В отношении нарушительниц составлены административные протоколы. Отметим, что одна из иностранок получила предупреждение за несанкционированный въезд на территорию России. 
 
Известно, что также удалось поймать администратора притона. Мужчину обвинили в получении дохода от занятия проституцией. Сотрудниками патруля составлен протокол и заведено уголовное дело. 
Теги: администратор , адмиралтейский район , африка , бордель , европа , жрицы любви , закрытие , проститутки , серпуховская улица , средняя азия
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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