В подъезде на проспекте Наставников обнаружили мертвого мужчину

На теле умершего не было внешних признаков насильственной смерти.

В четверг, 22 апреля, около 9 утра в полицию Петербурга поступила информация о трупе мужчины, который лежит на лестничной площадке в доме на проспекте Наставников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины 35 лет с темно-русыми волосами лежало на девятом этаже дома. Он был одет в кофту в черно-серую полоску, темные джинсы, туфли черного цвета. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливает полиция.

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Фото: Piter.TV