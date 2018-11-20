В "звездном доме" в центре Москвы в пожаре погибли 4 человека

Сообщается, что пожар начался в квартире дочери Юрия Башмета Ксении. Очевидцы опубликовали видео с места ЧП.

Сегодня ночью в крупном пожаре в доме, где проживают знаменитости погибли 4 человека. Еще три человека пострадали.

После полуночи в 0.55 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, улица Никитская, 12. Этот дом дореволюционной постройки (1912 год), в нем деревянные межэтажные перекрытия. Многие квартиры подверглись перепланировке, все это способствовало быстрому распространению огня. МЧС сообщает, что общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Также обрушилась кровля на площади 300 квадратных метрах.

Сообщается, что пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Сама женщина не пострадала. В огне погибли 4 человека. Еще 3 человека пострадали. 42 человека, из них 8 детей, были спасены.

Известно, что в этом доме проживает Никас Сафронов, Ингебога Дапкунайте, Любовь Казарновская и другие известные люди.

Видео: HUE, Mash