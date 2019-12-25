До конца года в петербургских домах заменят порядка 1000 лифтов

Всего в замене нуждаются 8,5 тысяч лифтов по всему городу.

До конца года в домах Петербурга заменят около 1000 лифтов, сообщили в пресс-службе Жилищного комитета 13 июля. В ведомстве отметили, что замена лифтов – одна из самых дорогих "процедур" по программе капремонта, стоимость установки одного лифта держится на отметке в 3-3,5 млн рублей.

Известно, что в Петербурге насчитывается более 45 тысяч лифтов, 8,5 тысяч из них нуждаются в замене. Крупную задачу в комитете собираются решить посредством обмена одной тысячи лифтов в год. Около 50% работ по установке лифтов подрядчикам оплатят в текущем году, еще около 450 единиц оборудования установят в рассрочку. Сейчас комитет заключил 42 договора на замену 752 лифтов в 159 домах, завершились работы уже на 31 объекте, а по программе краткосрочного капремонта заменено 172 лифта. Часть из них уже используется жильцами.

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Фото: Piter.TV