По семи адресам в Петербурге благоустроят дворы

Местные администрации заказали установку детских площадок, скамеек, урн, высадку газонов и ремонт асфальта.

В пяти районах Петербурга проведут работы по благоустройству дворов, соответствующие ордера 8 июля выдала ГАТИ. Об этом сообщается в официальной группе Инспекции "ВКонтакте".

У домов №73 и 77 по Суздальскому проспекту и у дома №10 по Тимуровской улице до 15 сентября обновят покрытие пешеходных дорожек, установят игровое детское оборудование, скамейки и урны, а также посадят деревья и кустарники. Работы заказала МА МО Прометей по адресу. Между домами №39 и 41 по Кондратьевскому проспекту отремонтируют внутриквартальный проезд, устроят газон и пешеходные дорожки и установят детское оборудование, урны и скамейки по заказу МА МО Финляндский округ. Работы также завершатся к середине сентября.

Администрация МО №78 заказала ремонт асфальта у дома №32/1 по Садовой улице, работы проведут до 5 августа. МО Ульянка позаботилось о благоустройстве двора дома №29 по улице Стойкости. К 15 августу на территории появятся необходимые для отдыха горожан и детского досуга объекты. Также установка детской площади и высадка кустарников ждет двор дома №4 по 19-й линии Васильевского острова, работы заказаны МА МО №7 и будут выполнены к 15 сентября. До 19 сентября выполнят похожие работы и во дворе дома №59 корпус 3 по Богатырскому проспекту. Благоустройством территории занялась администрация МО № 65.

Ранее мы сообщали, что на улицах Ватутина и Новостроек появится наружное освещение.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"