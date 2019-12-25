На улицах Ватутина и Новостроек появится наружное освещение

Также станет ярче парк Интернационалистов на пересечении Бухарестской улицы и Южного шоссе.

До середины сентября улицы Ватутина и улицы Новостроек обзаведутся наружным освещением: как сообщили в ГАТИ, петербургский "Ленсвет" получил ордер на проведение соответствующих работ. Фонари появятся на участке от Свердловской набережной до Минеральной улицы и на участке от проспекта Стачек до Автовской улицы.

Кроме того, до конца августа станет ярче парк Интернационалистов на пересечении Бухарестской улицы и Южного шоссе. Там устанавливать фонари будут по заказу СПБ ГКУ "Управление Заказчика". Также ГАТИ выдала ордер для работ по благоустройство территории у корпусов 1-3 дома №37 по проспекту Маршала Жукова. На участке до 15 сентября отремонтируют асфальт, снабдят специальным покрытием детские площадки и пешеходные дорожки, установят детскую площадку, скамейки и облагородят газоны.

Ранее мы рассказывали, что историческое мощение Тучкова переулка сохранят во время дорожных работ.

Фото: Piter.TV