В четверг, 2 июля, стало известно о том, что историческое мощение Тучкова переулка сохранят во время дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
В ведомстве отметили, что дорожники отремонтируют участок протяженностью 500 метров. Он включает в себя 4 тысячи квадратных метров проезжей части.
Планируется, что специалисты заменят асфальт. Однако ведомство намерено сохранить историческое мощение. Ремонтные работы завершат в октябре.
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Фото:пресс-служба Смольного
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