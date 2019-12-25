Ремонт Тучкова переулка планируется завершить в октябре.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что историческое мощение Тучкова переулка сохранят во время дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что дорожники отремонтируют участок протяженностью 500 метров. Он включает в себя 4 тысячи квадратных метров проезжей части.

Планируется, что специалисты заменят асфальт. Однако ведомство намерено сохранить историческое мощение. Ремонтные работы завершат в октябре.

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Фото:пресс-служба Смольного