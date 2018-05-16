В домах Московского района нагрелись батареи

Погода за окном тем временем составляет 29 градусов.

В жилых домах Московского района в среду, 5 июня, нагрелись батареи. Температура воздуха при этом составляет 29 градусов. АН "Оперативное прикрытие" сообщает, что такой "тепловой феномен" связан с промыванием системы отопления.

Жителей МО "Звёздное" интересует только один вопрос: почему данное мероприятия нужно проводить тогда, когда температура на улице поднимается до таких высоких отметок. Вопрос, скорее, риторический, но коммунальные службы объясняют, что подобная процедура необходима во избежание коррозии металла на внутренней поверхности труб и радиаторов, кристаллизации солей в тепловом носителе и очистке отопительной системы. Во время процедуры происходит удаление инородных частиц из отопительного контура.

Ранее мы сообщали, что в мае с улиц города вывезли 15 тысяч тонн загрязнений.

Фото: pixabay