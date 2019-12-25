В дома Фрунзенского района вернули электричество

Блэкаут произошел около десяти вечера 1 июля и затронул не весь район, а только некоторые дома.

В нескольких домах во Фрунзенском районе Петербурга вечером 1 июля пропало электричество. По данным пресс-службы "Россети Ленэнерго", произошло технологическое нарушение.

Блэкаут произошел около десяти вечера и затронул не весь район, а только некоторые дома. Оказалось, что причина в отключении электричества – в нарушении на оборудовании 10 кВ в районе Будапештской улицы.

Бригады компании оперативно выехали на место аварии, уже с 00:30 электричество вернулось в дома граждан.

Недавно на севере Петербурга пропало электричество и встал электротранспорт.

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