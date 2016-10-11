В дома на Маршала Захарова вновь начало поступать тепло

Вечером 3 ноября завершились работы по ремонту 700 мм трубы в Красносельском районе Петербурга, ввиду прорыва которой больше двух десятков домов на целый день остались без отопления.

Вечером 3 ноября завершились ремонтные работы в Красносельском районе Петербурга, где случился прорыв трубы, из-за чего больше двух десятков домов на целый день остались без отопления. Об этом пишет "Фонтанка".

Как сообщают теплосети Петербурга, сварочные работы у дома №60 по улице Маршала Захарова закончили около половины седьмого вечера. К девяти часам трубу запитали теплоносителем и приступили к восстановлению циркуляции. После этого отопление будет поступать в дома в обычном режиме.

Напоминаем, работы велись с двух часов ночи 3 ноября. Горячая вода отключена не была.