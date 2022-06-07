В дом у станции метро "Волковская" поселятся молодые семьи после капитального ремонта

Завершена заливка железобетонных конструкций межэтажных перекрытий, проложены инженерные сети.

Сегодня, 13 июня, стало известно, что в дом по адресу Задворная, 2 поселится 31 семья городских очередников, приобретших квартиры по программе "Доступное жилье". Об этом рассказали в Смольном.

В здании идут штукатурные работы. Завершена заливка железобетонных конструкций межэтажных перекрытий, проложены инженерные сети.

Квартиры в доме Фрунзенского района можно приобрести на специальных условиях: в беспроцентную рассрочку на 20 лет по льготной стоимости квадратного метра. Первоначальный взнос составляет 10%.

Мы продолжаем реализацию городских программ, помогающих петербуржцам улучшить жилищные условия. Молодым семьям, покупающим квартиры по программе "Доступное жилье", стараемся выделять прошедшие капитальный ремонт дома в районах с развитой инфраструктурой. Губернатор Александр Беглов

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