В дневном пожаре в Гатчине пострадал один человек

В пожаре, произошедшем в жилом доме на улице Заводская в Гатчине, пострадал один человек. Напомним, пожар произошел вчера, во вторник, 14 мая, примерно в 15:00.
Десять спасателей пытались потушить пламя, общая площадь которого составила порядка 144 квадратных местров. На тушение пожара ушло порядка 20 минут.
Как сообщили в правоохранительных органах, в результате пожара пострадал хозяин дома. Мужчина был госпитализирован с ожогами ног в гатчинскую больницу.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины по которым произошло возгорание.
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