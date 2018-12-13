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В дневном пожаре в Гатчине пострадал один человек
Вчера, 13:08
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KaterinaKono13

В дневном пожаре в Гатчине пострадал один человек

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На тушение пожара ушло порядка 20 минут. 

В пожаре, произошедшем в жилом доме на улице Заводская в Гатчине, пострадал один человек. Напомним, пожар произошел вчера, во вторник, 14 мая, примерно в 15:00.

Десять спасателей пытались потушить пламя, общая площадь которого составила порядка 144 квадратных местров. На тушение пожара ушло порядка 20 минут. 

Как сообщили в правоохранительных органах, в результате пожара пострадал хозяин дома. Мужчина был госпитализирован с ожогами ног в гатчинскую больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины по которым произошло возгорание. 

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Категории: Новости Ленинградской области,

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