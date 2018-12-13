В дневном пожаре в Гатчине пострадал один человек

На тушение пожара ушло порядка 20 минут.

В пожаре, произошедшем в жилом доме на улице Заводская в Гатчине, пострадал один человек. Напомним, пожар произошел вчера, во вторник, 14 мая, примерно в 15:00.

Десять спасателей пытались потушить пламя, общая площадь которого составила порядка 144 квадратных местров. На тушение пожара ушло порядка 20 минут.

Как сообщили в правоохранительных органах, в результате пожара пострадал хозяин дома. Мужчина был госпитализирован с ожогами ног в гатчинскую больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины по которым произошло возгорание.