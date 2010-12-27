В детском саду Волхова двухлетний ребенок умер во время тихого часа

В Ленобласти правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели воспитанника детского сада.

В Волховском районе Ленинградской области двухлетний ребенок погиб в детском саду. Малыша обнаружили мертвым после тихого часа. На подушке сотрудники заведения увидели следы крови. Дело занимаются правоохранительные органы.

Инцидент произошел в 14 часов дня 28 февраля. На мальчика без признаков жизни обратила внимание воспитательница детского учреждения на Пролетарской улице. Женщине показалось странным неестественное состояние, в котором находился малыш. Персонал вызвал медиков скорой помощи, надеясь на положительный исход. Однако, к моменту приезда врачей, спасти пострадавшего уже не представлялось возможным.

Доктора определили, что кровь на постельных принадлежностях взялась из ротовой полости. Ребенок изнутри прикусил десну. По предварительной версии, летальный исход наступил из-за неожиданного припадка. Сейчас тело направлено в морг для установления точной причины смерти.

Мальчик проживал в благополучной семье. Представители следственного комитета изъяли из квартиры медицинскую документацию, которая относилась к ребенку.

