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В детской больнице Святой Марии Магдалины ссора охранников закончилась поножовщиной
Сегодня, 17:34
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ruzannar

В детской больнице Святой Марии Магдалины ссора охранников закончилась поножовщиной

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Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

16 мая, около двух часов ночи, в детской больнице Святой Марии Магдалины на Васильевском острове произошла драка с применением ножа. Известно, что конфликт возник между двумя охранниками.

В полицию позвонила сотрудница медучреждения. Пострадавший был доставлен в больницу №3 на проспекте Динамо в тяжелом состоянии.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Подозреваемый задержан. 

Ранее мы сообщили, что в Петербурге один сотрудник "Макдональдса" задушил другого.

Фото: Piter.tv

Теги: детская больница святой марии магдалины, драка с ножом, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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