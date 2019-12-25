В детской больнице Святой Марии Магдалины ссора охранников закончилась поножовщиной

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

16 мая, около двух часов ночи, в детской больнице Святой Марии Магдалины на Васильевском острове произошла драка с применением ножа. Известно, что конфликт возник между двумя охранниками.

В полицию позвонила сотрудница медучреждения. Пострадавший был доставлен в больницу №3 на проспекте Динамо в тяжелом состоянии.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Подозреваемый задержан.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге один сотрудник "Макдональдса" задушил другого.

Фото: Piter.tv