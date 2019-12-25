В Петербурге один сотрудник "Макдональдса" задушил другого

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Вечером 15 мая в следственные органы Приморского района 31-летний мужчина обратился с явкой с повинной. Как стало известно Piter.tv, работник "Макдональдса", инструктировавший сотрудников ресторана, заявил, что находится в квартире дома на Ольховой улице и совершил непоправимое.

Он сообщил, что в результате ссоры, возникшей около часа ночи этого же дня, он руками задушил свою знакомую, проживавшую в этой квартире. Полиция позже обнаружила тело 29-летней хозяйки квартиры, работавшей в "Макдональдсе" менеджером.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство). В ночь на 16 мая мужчина был задержан и отправлен в изолятор временного содержания.

Фото: Piter.tv