Листовки против "Матильды" раскидали в детских магазинах Петербурга

В нескольких магазинах с детскими товарами в петербургских ТРК нашли листовки с призывом не ходить на фильм Алексея Учителя "Матильда".

Посетители детских магазинов в Петербурге нашли на полках листовки с призывом бойкотировать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда". Бумаги с просьбами нашли в "детском мире" на Среднем проспекте Васильевского острова и в ТЦ "Июнь".

Работники магазинов рассказали "Комсомольской правде", что понятия не имеют, откуда взялись листовки. На арспечатанных на обычном принтере бумагах нанесен текст: "Православные, просим вас, если вы Христовы, не ходите на фильм "Матильда", не оскверняйте себя, своих детей, любимых! Спаси, Господи, люди Твоя!"

Ранее Piter.tv сообщал, что петербургские кинопрокатчики приобрели права на показ "Матильды". Хотя ранее кинотетары боялись прокатывать фильм о романе балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Так как против картины уже продолжительное время ведется активная агитация.

Фото: Twitter / cym4xbc

Видео: трейлер фильма