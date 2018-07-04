Экскурсия в особняк Матильды Кшесинской

Экскурсия по восхитительному памятнику эпохи модерн.

Ассиметричная, строгая и элегантная композиция, богатая палитра отделочных материалов, сочетание разнообразных форм в оформлении экстерьера и интерьера – особняк Матильды Кшесинской на улице Куйбышева является эталоном архитектуры стиля модерн. Сейчас в этом доме находится Музей политической истории России. Гид во время экскурсии, которая продолжается 1-1,5 часа, расскажет биографию балерины и последующих владедбцев особняка.

Цена: 800 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: excurspb.ru