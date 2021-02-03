В день суда над Навальным в России задержали больше тысячи человек

Более 150 человек задержали в Санкт-Петербурге.

В день суда над оппозиционным политиком Алексеем Навальным в России задержали больше тысячи человек. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Всего в городах РФ задержали 1012 человек. Из них 828 — в Москве. В это число входят те, кого задерживали в течение дня у суда, а также те, кто вышел вечером на улицы.

Более 150 человек задержали в Санкт-Петербурге. По несколько человек задерживали в Ижевске, Омске, Челябинске, Уфе и других городах.

Ранее на Страстном бульваре в Москве прошли задержания.

Видео: Telegram / NEXTA live, vasyunin online, Meduza