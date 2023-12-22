В декабря на Васильевском острове заработает Центр Курехина

В обновленном здании будут располагаться залы с оборудованными сценами для различных мероприятий, музеи Медиа-техники и Ленинградской рок-культуры, дополнительные выставочные пространства, медиатеки и фонды хранения, студии телевидения и звукозаписи.

Сегодня, 1 апреля, ровно 8 лет с начала реконструкции здания кинотеатра "Прибой", находящегося на Среднем проспекте Васильевского острова. В пресс-службе Центра современного искусства имени Сергея Курехина отметили, что работы завершат в декабре 2024 года.

В стенах "Прибоя" ЦСИ имени Сергея Курехина организовал несколько десятков фестивалей, выставок, театральных представлений, кинопоказов и других культурных мероприятий. Обширная деятельность показала, что необходимо не просто укрепить несущие стены, отреставрировать внутренние помещения и заменить инженерное оборудование в здании, но и полностью его модернизировать. Пресс-служба Центра современного искусства имени Сергея Курехина

Реконструкция здания стартовала в 2016 году. Спустя 6 лет "Прибой" обрел нового подрядчика – компанию "ПСБ ЖилСтрой". На данный момент производятся демонтаж стен и устройство ограждения котлована.

В обновленном здании будут располагаться залы с оборудованными сценами для различных мероприятий, музеи Медиа-техники и Ленинградской рок-культуры, дополнительные выставочные пространства, медиатеки и фонды хранения, студии телевидения и звукозаписи.

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Фото: пресс-служба Центра современного искусства имени Сергея Курехина