В Красносельском районе завершили реконструкцию лицея № 369

Теперь ученикам доступны современные классы труда и информатики, спортивный зал, гончарная мастерская.

Специалисты завершил работы по реконструкции лицея № 369 в Красносельском районе. Отметим, что в старом здании школы шел капитальный ремонт, а в соседней пристройке – реконструкция. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург".

За год строители возвели отдельный корпус. А в период летних каникул его соединили с галереей и старым корпусом, поделился Константин Тхостов, директор учебного заведения. Ребята смогли отметить День знаний в обновленном здании.

Площадь объекта увеличилась на 4 тыс. "квадратов". Застройщиком стало ООО "Норд-Строй". В период капитального ремонта занятия в лицее не прекращались.

Теперь ученикам доступны современные классы труда и информатики, спортивный зал, гончарная мастерская. В школе открылся интерактивный музей Великой Отечественной войны.

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