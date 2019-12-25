На Васильевском острове начали строительство Центра современного искусства им. С.Курёхина

На первом этаже расположат большой, хореографический и демонстрационный залы, помещения для репетиций, кассовый вестибюль, кафетерий и служебные помещения

На Васильевском острове начали реконструировать здание бывшего кинотеатра "Прибой". На этом месте до 2024 года возведут Центр современного искусства им. С.Курёхина. Об этом в среду, 23 марта, сообщает портал "Строительный Петербург".

В здании ведутся демонтажные работы, а также выполняется устройство ограждения котлована. Сообщается, что все пять этажей используют для деятельности творческих организаций.

Так, на первом этаже расположат большой, хореографический и демонстрационный залы, помещения для репетиций, кассовый вестибюль, кафетерий и служебные помещения. На втором этаже – гримерные, технические и административные помещения. Третий этаж займет телевизионная студия и музей рок-культуры. Четвертый и пятый этажи будут обустроены под кафе. На подвальном этаже будет располагаться малый зал, музей медиамеханики, гардероб для посетителей.

Подрядчиком выступает компания "ПСБ "ЖилСтрой", в конце 2021 года с ней был заключен контракт. Работы проводятся в рамках Адресной инвестиционной программы.

Фото: комитет по строительству

