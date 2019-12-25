В четверг в утреннем Петербурге зафиксировали пробки в 4 балла

Полностью стоит участок на КАД от Софийской улицы до Октябрьской набережной.

В четверг, 10 декабря, в Петербурге зафиксировали пробки на дорогах в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

Самая большая пробка образовалась на КАД от Софийской улицы до Октябрьской набережной. В соцсетях водители заявили, что лучше объезжать этот участок.

Также "красные участки" зафиксированы на Народной улице, на Заневском проспекте, на проспекте Стачек и на на Торжковской улице.

Ранее мы сообщали о том, что декабрьские запасы солнца в Петербурге подходят к концу.

Фото: скрин