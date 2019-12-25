В четверг в Петербурге вновь разыграется хорошая погода

Днем столбики термометров покажут +13…+15 градусов.

В четверг, 22 апреля, в Петербург вновь вернется хорошая погода. После пасмурной и дождливой среды завтра обойдется без существенных осадков. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

При этом предстоящей ночью еще пройдут небольшие дожди. Столбики термометров ночью покажут +1…+3 градусов, днем в городе на Неве потеплеет до +13…+15 градусов. Ветер подует с южных направлений слабый. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 22 апреля потеплеет до +17 градусов.

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