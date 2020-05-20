В четверг в Москве будет аномальный холод и снег

Также очаги снегопадов будут в нескольких районах Московской области.

В четверг в Москве и Подмосковье будет аномальный холод и снег. Об этом рассказали синоптики центра погоды "Фобос".

По их словам, 21 мая в столицу и Московскую область на один день вернётся зима. К утру погода опустится до 1-6 градусов тепла, а ночью и ранние часы дождь может переходить в мокрый снег, из-за чего может образоваться плохая видимость.

Очаги снегопадов будут в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Московской области, но возможно они подберутся и к центру столицы.

Ранее россиянам предсказали аномально холодную погоду.

Видео: Piter.TV