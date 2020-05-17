Россиянам предсказали аномально холодную погоду

Похолодание продлиться до пятницы.

В ближайшие шесть дней в Центральной части России ожидается аномально холодная погода. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, температура в центре страны опустится на на 3-4 градуса ниже нормы. Согласно прогнозу до пятницы термометр будет показывать от 12 до 17 градусов тепла.

Метеоролог объяснил данное явление переносом воздушных масс с северо-запада.

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