В четверг трассу "Кола" полностью перекроют на два часа

На трассе "Кола" в четверг будет ограничено движение.

Разводка моста через реку Свирь на два часа полностью перекроет движение автомобилей по трассе "Кола". Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад". Дело в том, что федеральная трасса Р-21 проходит через эту переправу. Мост же придется развести для пропуска крупногабаритного судна по воде.

Как стало известно Piter.TV, ограничения продлятся с 8.45 до 10.45. Во избежание пробок и ДТП водителям рекомендую четко планировать свой день. Напомним, что трасса "Кола" соединяет Санкт-Петербург с русским Севером и королевством Норвегия. Так, она проходит через Петрозаводск, Мурманск и Печенга и идет до норвежской границы.

Это не первое подобное ограничение на Р-21 за недел. Ранее мы писали, что во вторник автомобилистам перекроют движение по трассе "Кола".

Фото: Piter.TV