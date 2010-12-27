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В четверг трассу "Кола" полностью перекроют на два часа
Сегодня, 16:36
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Butenko
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В четверг трассу "Кола" полностью перекроют на два часа

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На трассе "Кола" в четверг будет ограничено движение.

Разводка моста через реку Свирь на два часа полностью перекроет движение автомобилей по трассе "Кола". Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад". Дело в том, что федеральная трасса Р-21 проходит через эту переправу. Мост же придется развести для пропуска крупногабаритного судна по воде.

Как стало известно Piter.TV, ограничения продлятся с 8.45 до 10.45. Во избежание пробок и ДТП водителям рекомендую четко планировать свой день. Напомним, что трасса "Кола" соединяет Санкт-Петербург с русским Севером и королевством Норвегия. Так, она проходит через Петрозаводск, Мурманск и Печенга и идет до норвежской границы.

Это не первое подобное ограничение на Р-21 за недел. Ранее мы писали, что во вторник автомобилистам перекроют движение по трассе "Кола".

Фото: Piter.TV

Теги: новости спб , ограничения движения , трасса кола , что случилось в санкт-петербурге
Категории: Новости СПб

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