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Во вторник автомобилистам перекроют движение по трассе "Кола"

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Во вторник, 17 октября для автомобилистов закроют федеральную трассу Р-21 "Кола". Причина - разводка моста через Свирь. Об этом сообщает "Росбалт".

Во вторник, 17 октября для автомобилистов будет недоступна трасса "Кола". Причина закрытия - разводка моста через Свирь. Об этом сообщает "Росбалт".

Технологическая разводка моста через реку Свирь расположенного на 236-м км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" у города Лодейное Поле в Ленобласти будет производится ОАО "РЖД" с 8.45 до 10.45.

Движение автотранспорта будет полностью перекрыто.  

Теги: новости петербурга , новости спб , ограничение движения , трасса кола
Категории: Новости СПб

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