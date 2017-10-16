Во вторник автомобилистам перекроют движение по трассе "Кола"

Во вторник, 17 октября для автомобилистов закроют федеральную трассу Р-21 "Кола". Причина - разводка моста через Свирь. Об этом сообщает "Росбалт".

Во вторник, 17 октября для автомобилистов будет недоступна трасса "Кола". Причина закрытия - разводка моста через Свирь. Об этом сообщает "Росбалт".



Технологическая разводка моста через реку Свирь расположенного на 236-м км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" у города Лодейное Поле в Ленобласти будет производится ОАО "РЖД" с 8.45 до 10.45.



Движение автотранспорта будет полностью перекрыто.