В четырех районах Ленобласти полностью сняли коронавирусные ограничения

При этом обязательным остается ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

В районах Ленобласти, включенных в "зеленую зону", (Кингисеппский, Волховский, Лодейнопольский, Бокитогорский районы) полностью сняли все ограничения, введенные на период пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Районы из красной и желтой зоны продолжают жить в соответствии с введенными ранее ограничениями. Для сравнения, накануне в Бокситогорском районе, который находится в "зеленой зоне", было зафиксировано 9 новых случаев COVID-19, а во Всеволожском районе ("красная зона") – 41.

В "зеленой зоне" снова могут работать точки общественного питания, кинотеатры, театры, могут проводиться спортивные и культурные массовые мероприятия. При этом обязательным остается ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Смольный допустил отмену части ограничений в середине февраля.

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