В часовне Спаса на Крови открылась выставка об истории реставрации памятника

Экспозицию посвятили мастерам-реставраторам и представили чертежи, эскизы мозаик, образцы клейм, по которым восстанавливали храм.

Петербуржцам покажут кадры воссоздания храма Спаса на Крови, подлинные материалы и элементы убранства памятника. Выставка "Спас на Крови. Время возрождения" посвящена 25-летию окончания реставрационных работ. Среди экспонатов: схемы для создания мозаики, чертежи к проекту реставрации пола, образцы смальты и мрамора.

Создатели выставки постарались сохранить память о тех мастерах, которые участвовали возрождении Собора Воскресения Христова. Например, эскиз для мозаики "Насыщение хлебами 5000 человек" создал русский живописец Андрей Рябушкин. Также гости увидят декоративные элементы царских ворот, самое трудное в их реставрации – работа с эмалью.

Выставка продлится до 24 апреля 2022 года в Часовне-музее храма Спаса на Крови на наб. канала Грибоедова.

Видео, фото: Piter.TV