В центре Алмазова рассказали, сколько пациентов проходит лечение от коронавируса

Медики заявили о заметном увеличении числа вылечившихся пациентов.

В Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова рассказали, сколько пациентов проходит лечение от коронавируса. По состоянию на 10 июля, в медучреждении находятся 137 человек с COVID-19. Об этом сообщается на официальной странице центра в соцсети "ВКонтакте".

Медики заявили о заметном увеличении числа вылечившихся пациентов и снижении занятости коек. Несмотря на положительную динамику, специалисты призывают горожан не забывать о нормах безопасности и соблюдать масочный режим.

По слова главы центра имени Алмазова, академика РАН Евгения Шляхто, суточное число новых случаев заражения коронавирусом уже месяц держится на отметке около 300 пациентов. Это значит, что прирост общего числа выявленных заболевших составляет 7-8%.

Ранее мы писали, что Центр Алмазова объявил повторный аукцион на определение подрядчика строительства нейрохирургического комплекса.

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