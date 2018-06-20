В центре "Велес" просят петербуржцев придумать имя для лисенка. Соответствующий пост опубликован в группе центра.
Специалисты рассказали, что рыжий хитрюга попал в центр очень маленьким и истощенным.
Мальчик попал к нам совсем маленьким, истощен и с сильно выраженным рахитом, задние лапы совсем не двигались, таскал волоком
сказано в сообщении
В данный момент у малыша нет имени. Пока специалисты ласково называют его "колченогий". Они отметили, что лисенок замечательный и он останется жить в центре.
Среди предложенных имен от горожан лидируют такие, как Патрик, Людвиг, Абрикос и просто хороший мальчик.
Ранее мы сообщали о том, что На свалке в Приморском районе нашли сотни мешков с человеческими органами и медицинскими отходами
Фото: центр велес/вк
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