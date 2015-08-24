Инструкция от центра Велес: встретили лося - прячьтесь

У центра Велес нет аналогов в России. Здесь помогают диким животным, которые пострадали от рук человека или от лап других зверей. Сейчас в карантинном центре проживает более 200 животных. В новой серии выпусков, Piter.TV попытается максимально близко познакомить вас с обитателями Велеса.

В центре Велес перед нашими корреспондентами развеяли миф о миловидности и медлительности этих копытных животных.

Нам показали загон с парой братьев лосяток и предупредили: если кто-то посторонний зайдет к ним за ограждение — он может не выйти. А все дело в том, что из-за своей массивности и внутренней силе, к которым прибавляется непредсказуемость - лось считается одним из самых опасных животных в лен.области.

Ветеринары и зоозащитники сразу предупреждают: с рассвирепевшим лосем практически невозможно справиться.

Лучший выход, который существует при встрече с этим животным, в отличие от инструкции при встрече медведя - аккуратно и как можно тише спрятаться за ближайшее дерево. Не привлекать к себе внимание до тех пор. пока животное не уйдет. Целее будете! "Центр Велес"

Лось, конечно, сам нападать не будет, но мало ли что разглядит в вашей персоне, и что из увиденного ему понравится, а что нет.

Кроме того, мало кто знает, что копыта у лосей очень острые, и бить за раз они могут ими одновременно как двумя (задними и передними), так и четырьмя. Если встретившийся вам лось лежит - это не значит, что он не представляет опасности, а наоборот, с помощью острых копыт лоси моментально вскакивают на ноги. А их удар может пробить даже грудную клетку медведя!

В Велесе нам рассказали историю иностранного фотографа, который вышел из машины, чтобы покормить вышедшего на дорогу лося. Лось благополучно завершил трапезу, идя на контакт с человеком, а когда еда закончилась, решил ударить своего кормильца. Для человека, который увидел в диком животном милую зверушку, встреча закончилась летальным исходом.

Видео: Piter.TV