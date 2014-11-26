Нежилое здание напротив Казачьих бань продали на торгах за 213 млн рублей

Здание принадлежало городу.

Стало известно, кто выиграл аукцион по продаже нежилого здания напротив Казачьих бань. Дом №10А в Большом Казачьем переулке купило ООО ПСГ "Металлстройпроект". Информация обновилась на сайте Российского аукционного дома.

Торги прошли в 11 часов 15-го июня. Объект продали за 213,7 млн рублей. Начальная цена была такой же.

Дом находится в собственности комитета имущественных отношений, то есть Петербурга. Он был построен в 1906 году, в список домов-памятников включен не был. Когда-то в здании жили люди, однако сейчас оно находится в аварийном состоянии и было переведено в нежилой фонд. Новому собственнику предлагают использовать объект под размещение гостиничного или апарт-комплекса.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что БЦ "Балтийский порт" выставили на торги за 440 млн рублей.

Фото: РАД