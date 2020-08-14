В центре Петербурга турецкое консульство "захватило" двор

С лицевой стороны также установили ограждения. Причина – безопасность.

В понедельник, 12 апреля, активист движения "Центральный район за комфортную среду обитания" сообщил "Фонтанке", что общедоступный двор в историческом районе Петербурга закрыли для горожан.

Речь идет о дворе на 7-й Советской улице, №24. Раньше горожане занимались спортом и гуляли. Проход был открыт также со стороны консульства, была возможность попасть к домам во дворе между 7-й и 8-й Советской.

В конце прошло года проход было решено закрыть, внутри двора появился забор, также были спилeны деревья и поставлен металлический забор. Недоступным оказался въезд и две трети двора. На оставшийся участок пригнали технику и стали класть асфальт. Местные жители начинают беспокоиться, что во дворе появится парковка для машин с красными номерами. В Смольном уточнили, что консульство, у главного входа которого тоже появились ограждения, может "застолбить" парковку и двор ради безопасности.

В комитете по внешним связям сообщили, что действия совершили в целях "принятия защитных мер по обеспечению безопасности консульского учреждения и помещений консульского учреждения". В ведомстве отметили, что никаких нарушений совершено не было.

Ранее мы писали, что в здании бывшего генконсульства США на Фурштатской может появиться гостиница.

Фото: Piter.TV