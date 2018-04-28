В центре Петербурга снимают ролик для ЧМ-2018: движение транспорта затруднено

Движение в центре Петербурга затруднено.

В центре Северной столице снимают видеоролик для Чемпионата мира по футболу 2018. На Невском проспекте очень много полицейских. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Сегодня, 28 апреля, в центре Петербурга начались съёмки видеоролика для ЧМ-2018. Для этого на Невском проспекте и на набережной Канала Грибоедова находится большое количество полицейских, которые проверяют автомобили, в связи с чем движение по центру города происходит очень медленно.

Корреспонденту Piter.TV удалось узнать, что ролик будет снят про Петербург. Для съёмок используют квадрокоптер и массовку, люди в которой что-то кричат на камеру и танцуют. Также достаточно большое количество съёмочного обурудования и профессионалов, которые занимаются созданием ролика.

Для того, чтобы прохожие не попадали в кадр, полицейские стоят возле съёмочной группы и направляют петербуржцев пройти через дворы.

Видео: Piter.TV