В центре Петербурга иностранец упал с рабочих лесов

Иностранец упал с рабочих лесов в центре Петербурга. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе около дома номер 12 по Восьмой Советской улице. Мужчина рухнул с высоты второго этажа.

Мужчина госпитализирован в Мариинскую больницу с тяжелыми травмами головы. По словам потерпевшего, он ударился головой после того, как не удержался на строительных лесах во время ремонта фасада здания. Рабочий окрашивал стены дома.

Как стало известно, пострадавший - 48-летний житель Белоруссии. Его привезли в медицинское учреждение 13 сентября около половины шестого вечера.