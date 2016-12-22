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В центре Петербурга иностранец упал с рабочих лесов
Сегодня, 8:48
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lesjasap
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В центре Петербурга иностранец упал с рабочих лесов

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 Иностранец упал с рабочих лесов в центре Петербурга. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе около дома номер 12 по Восьмой Советской улице. Мужчина рухнул с высоты второго этажа.

Мужчина госпитализирован в Мариинскую больницу с тяжелыми травмами головы. По словам потерпевшего, он ударился головой после того, как не удержался на строительных лесах во время ремонта фасада здания. Рабочий окрашивал стены дома. 
 
Как стало известно, пострадавший - 48-летний житель Белоруссии. Его привезли в медицинское учреждение 13 сентября около половины шестого вечера. 
Теги: тяжелые травмы , центр города
Категории: Новости СПб

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