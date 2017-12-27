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На Римского-Корсакова неизвестный ограбил итальянца на 40 тысяч рублей
Сегодня, 13:43
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lesjasap
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На Римского-Корсакова неизвестный ограбил итальянца на 40 тысяч рублей

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В центре города 1 января у иностранца из Италии похитили деньги и документы.

В центре Петербурга днем 1 января обокрали иностранца из Италии. По словам пострадавшего у него “изъяли” незначительную денежную сумму в размере 40 тысяч рублей.
 
Сообщается, что воры напали на итальянца на проспекте Римского-Корсакова, когда мужчина вышел из гостиницы “Амбассадор” и отправился гулять по улицам города. Инцидент произошел около четырех часов дня вблизи дома номер 18. Кроме кошелька, в котором у гостя Северной столицы находились 6 тысяч рублей и 500 евро, грабители похитили личные документы. Именно из-за справки о потере паспорта иностранец и обратился в правоохранительные органы.
Теги: амбассадор , грабеж , италия , итальянец , кража , ограбление , проспект римского-корсакова , центр города
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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