На Римского-Корсакова неизвестный ограбил итальянца на 40 тысяч рублей

В центре города 1 января у иностранца из Италии похитили деньги и документы.

В центре Петербурга днем 1 января обокрали иностранца из Италии. По словам пострадавшего у него “изъяли” незначительную денежную сумму в размере 40 тысяч рублей.

Сообщается, что воры напали на итальянца на проспекте Римского-Корсакова, когда мужчина вышел из гостиницы “Амбассадор” и отправился гулять по улицам города. Инцидент произошел около четырех часов дня вблизи дома номер 18. Кроме кошелька, в котором у гостя Северной столицы находились 6 тысяч рублей и 500 евро, грабители похитили личные документы. Именно из-за справки о потере паспорта иностранец и обратился в правоохранительные органы.